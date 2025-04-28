شاهد: تفاصيل انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل 4 أشخاص وأصيب 516 آخرون، اليوم السبت 26 أبريل 2025، جراء انفجار عنيف وقع في ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وقال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، باباك محمودي، للتلفزيون الرسمي، إن 4 أشخاص قتلوا في الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

وأكد محمودي أنه وصل إلى المنطقة، وأن الجهود مستمرة لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.

وذكر التلفزيون الإيراني أن عدد المصابين في الانفجار ارتفع إلى 516 شخصا، بعد أن أعلن عددهم في حصيلة سابقة 406.

ووقع انفجار عنيف، ظهر السبت، في ميناء بندر عباس على ساحل الخليج العربي جنوبي إيران، فيما لم يُعرف بعد سببه.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" للأنباء، فإن الانفجار كان شديد القوة، ما أدى إلى تدمير مبنى إداري بالكامل، بالإضافة إلى تضرر العديد من المركبات في محيط الانفجار بفعل موجته العنيفة.

وأفادت المصادر الإخبارية بإصابة عدد من موظفي ميناء "شهيد رجائي" في بندر عباس، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن عدد الإصابات أو مدى خطورتها.

وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ السريع إلى موقع الحادث، فيما توقفت أنشطة الميناء مؤقتًا، بهدف فرض السيطرة على المنطقة من قبل القوات الأمنية والإغاثية بأسرع وقت ممكن.

ونوّهت الوكالة إلى أن المعلومات الدقيقة حول أعداد الضحايا وحجم الخسائر لا تزال قيد التحقق، في ظل التقارير التي تشير إلى أن شدة الانفجار كانت عالية وأدت إلى أضرار مادية جسيمة.



المصدر : وكالات