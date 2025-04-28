الخارجية الأوكرانية تدعو لهدنة فورية مع روسيا لمدة 30 يوما على الأقل

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن "أوكرانيا تريد هدنة فورية مع روسيا لمدة 30 يوما على الأقل"، متسائلاً عن "سبب إرجاء موسكو وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أيام الذي أعلنت عنه إلى أيار".

وفي التفاصيل، لفت سيبيغا، في تصريح له، الى أنه "إذا كانت روسيا تريد السلام حقا، فعليها وقف إطلاق النار فورا. لماذا الانتظار حتى 8 أيار"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار "لمدة 30 يوما على الأقل".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعلن هدنة خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر".

وأوضح أن "وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمتد من الثامن إلى الحادي عشر من أيار المقبل".

وأكد أن "القوات الروسية ستتخذ إجراءات حاسمة في حال خرق الجانب الأوكراني الهدنة خلال فترة الاحتفالات".