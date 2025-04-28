أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث لمجلة "ذا أتلانتك"، الى أنني "لم أكلف وزارة العدل بالنظر في قانونية ترشحي مرة أخرى في عام ٢٠٢٨"، لافتاً الى أن "المؤيدين يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية ثالثة لكن هذا ليس ما أسعى إليه".

وذكر ترامب، أنني "نصحت موظفي بعدم استخدام تطبيق سيغنال بعد أزمة التسريبات، وتحدثت مع وزير الدفاع هيغسيث وأعتقد أنه سيتصرف بشكل جيد".

وقال "أعتقد أن الديمقراطيين فقدوا ثقتهم ولا يعرفون ما يفعلونه وليس لديهم قائد".

وشدد على "أنني أحاول إنقاذ أرواح كثيرة بالعالم وفي حرب أوكرانيا وروسيا التي قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة".

وتابع ترامب "لا يوجد خط أحمر سيدفعني للتراجع عن سياسات الرسوم الجمركية".