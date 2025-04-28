الحكومة الفرنسية دعت اسرائيل لوقف المجزرة الجارية الآن في غزة

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما أنّ بلادها تدعو إسرائيل إلى "وقف المجزرة الجارية الآن في غزة".

واشارت بريما أمام الصحافيين الى انّ "باريس تدعو أيضا إلى إطلاق سراح الاسرى الذين لا يزالون محتجزين في القطاع الفلسطيني، وإلى نزع سلاح حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية".

ولفتت إلى أنّ هذه "شروط للتحرّك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في حزيران".