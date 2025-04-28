كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعلن هدنة خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر. وأوضح أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيمتد من الثامن إلى الحادي عشر من أيار المقبل. وأكد أن القوات الروسية ستتخذ إجراءات حاسمة في حال خرق الجانب الأوكراني الهدنة خلال فترة الاحتفالات.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يعلن هدنة خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر من 8 لـ11 أيار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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