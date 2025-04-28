الكرملين: بوتين شكر كيم جونغ أون على انجاز الجنود الكوريين الشماليين في كورسك الروسية

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على "الإنجاز" الذي حقّقه جنوده بقتالهم إلى جانب روسيا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، التي تقول موسكو إنّها "حررتها بالكامل".

وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين إنّ "الأصدقاء الكوريين تصرّفوا انطلاقا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية"، مؤكدا اننا "نقدّر ذلك كثيرا ونشعر بالامتنان الصادق شخصيا للرفيق كيم جونغ أون، وللشعب الكوري الشمالي".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن "القوات الكورية الشمالية قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا".

وأفادت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتخذ قرارًا بنشر قوات في روسيا وأبلغ موسكو بذلك.