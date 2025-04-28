انقطاع هائل للتيار الكهربائي اثّر على أجزاء واسعة من إسبانيا والبرتغال

تشهد أجزاء كبيرة من إسبانيا والبرتغال اليوم، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي، لم تُعرف أسبابه بعد.

وأعلنت شركة "ريد إلكتريكا" الإسبانية لتشغيل شبكة الكهرباء، أنّها تعمل مع شركات الطاقة لاستعادة الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت محطات الإذاعة الإسبانية بإخلاء أجزاء من مترو مدريد، بينما أعلنت شركة سكك الحديد الإسبانية توقف القطارات عن العمل، فيما شهد وسط مدينة مدريد ازدحامًا مروريًا بسبب تعطل إشارات المرور.