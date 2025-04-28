الفاتيكان: أعمال المجمع لانتخاب البابا المقبل تبدأ في السابع من أيار

أكد الفاتيكان أن "أعمال مجمع الكردالة المغلق لانتخاب البابا الجديد، ستبدأ في السابع من أيار". وكانت وكالة انسا الإيطالية للانباء ذكرت في وقت سابق أنه سينعقد في هذا الموعد. وبموجب قواعد الفاتيكان، يشارك الكردالة في ذلك اليوم في قداس رسمي في بازيليك القديس بطرس قبل أن يجتمع الكرادلة الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 80 سنة، اعتبارا من بعد الظهر جلسات مغلقة في كنيسة سيستينا لإجراء عمليات الاقتراع التي قد تمتد لأيام.

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