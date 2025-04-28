علن وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني أن "الانفجار الذي وقع السبت في أكبر ميناء تجاري في البلاد سببه الإهمال وعدم احترام الإجراءات الأمنية". وصرح مؤمني للتلفزيون الرسمي الإيراني، أنه "تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم، وحصل تقصير وخصوصا عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية وإهمال على صعيد الدفاع المدني".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الايراني: انفجار مرفأ بندر عباس جنوب البلاد سببه الإهمال وعدم احترام الإجراءات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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