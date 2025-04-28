أردوغان: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم بلغ 200 ألف شخص منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الاول 2024".
واشار أردوغان، في كلمة له، الى أن بلاده "على تواصل دائم مع الإدارة السورية ومستمرة بذلك حتى تحقيق الاستقرار التام"، لافتا إلى أن "تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".
وأضاف أن "نحو 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد"، متابعا: "لدينا أكثر من 4 ملايين مهاجر في تركيا وسنحاسب كل من يتعامل معهم بعنصرية".
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