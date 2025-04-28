افاد مركز إدارة عمليات الطوارئ في ايران، بأن "العاصمة طهران تعرضت لعاصفة مطرية عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 40 آخرين".
وبلغت سرعة الرياح التي اجتاحت العاصمة طهران أمس الأحد 72 كيلومترا في الساعة، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في سقوط لوحات إعلانية ومئات الأشجار وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات، وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من بعض المدن بمافي ذلك إسلام شهر.
وتحركت على الفور فرق الإنقاذ والخدمات البلدية لتنظيف الشوارع وإزالة العوائق من الشوارع الرئيسية والفرعية، وجرت جهود الجهات المختصة لإعادة الكهرباء إلى المناطق المتضررة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة أكثر من 40 آخرين جرّاء عاصفة مطرية عنيفة ضربت طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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