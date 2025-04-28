مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق شرارة جحيم جديد

اشار المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول الى أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع.

وقال كراهنبول في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي في العاصمة القطرية الدوحة، "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما إن دفع وقف إطلاق النار المهم جدا، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد".