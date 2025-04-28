وزارة الشؤون: تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من "أمان" عن شهر نيسان ابتداءً من الغد

أكّد المكتب الإعلامي لوزارة الشّؤون الاجتماعيّة، في بيان حول التّحويلات الماليّة عن شهر نيسان للمستفيدين من برنامج "أمان"، أنّه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشّهريّة للمستفيدين من البرنامج ابتداءً من الثّلثاء 29 نيسان 2025".

وأوضح أنّ "عدد المستفيدين يبلغ 159,330 أسرة لبنانيّة، ما يعادل 754,863 فردًا، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشّهر 18,383,185 دولارًا".