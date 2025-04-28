الرئيس عون أثنى على انضباط الطيارين اللبنانيين ومهنيتهم: عازمون على تطوير قطاع الطيران

استقبل رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، المجلس التّنفيذي لنقابة الطيّارين اللّبنانيّين برئاسة رئيس المجلس آلان جون ديب، الّذي ألقى كلمة في مستهل اللّقاء عرض فيها التّحدّيات الّتي يواجهها الطيّارون اللّبنانيّون في عملهم، مشيرًا إلى "أنّهم من أكثر الشّرائح الّتي تفانت في عملها في كل المراحل والظّروف الصّعبة الّتي مرّت بها البلاد".

وتمنّى "تطوير قطاع الطيّران في ​لبنان​ بما يحافظ على تاريخه العريق، وسلامة الملاحة الجوّيّة، وعلى حقوق الطيّارين وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء، ليواصلوا عملهم في لبنان، بدلًا من الاضطرار إلى اللّجوء للهجرة".

من جهته، أثنى الرّئيس عون على "الانضباط والالتزام والمهنيّة العالية للطيّارين اللّبنانيّين، الّذين أثبتوا شجاعةً عاليةً خلال الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، وباتوا قدوةً في التّفاني بالعمل في لبنان والعالم"، مؤكّدًا لهم "وقوفه الى جانبهم في مواجهة تحدّيات عملهم، وعزم الدّولة على تطوير قطاع الطّيران في مختلف المجالات، لمواكبة مسيرة إصلاح مؤسّسات الدّولة والنّهوض بالبلاد".