"النشرة": رئيس بلدية صيدا قرر العزوف عن الترشح مجددًا

أكدت مصادر صيداوية متابعة للشأن الانتخابي البلدي في صيدا لـ"النشرة"، أن "رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع لن يترشح لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي المقرر إجراؤه يوم السبت في 24 أيار 2025، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي الحالي الذين عاونوه".

وأوضحت المصادر، أن "بديع وهؤلاء الأعضاء عقدوا اليوم اجتماعًا في مكتبه بمبنى بلدية صيدا، وتداولوا بالاستحقاق البلدي المقبل في صيدا من كافة الجوانب، وتوافقوا فيما بينهم على عدم الترشح وخوض هذا الاستحقاق والخروج من اللعبة الانتخابية".