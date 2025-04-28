الأب كرم خلال العشاء السنوي لرعية الشويفات: ستبقى جامعة لأهالي المدينة كافة

أُقيم حفل عشاء سنوي لرعيّة ​الشويفات​، بدعوة من كاهن الرعيّة الأب ​الياس كرم​ ومجلس الرعيّة، وبرعاية وبركة راعي أبرشية جبل لبنان للرّوم الأرثوذكس المطران سلوان موسي.

وتلا الأب كرم رسالةً وجّهها المتروبوليت موسي في المناسبة، إثر تعذّر حضوره بسبب مشاركته في مراسم دفن البابا فرنسيس في الفاتكيان، وقد أكّد فيها "أهميّة التّحلّي بالمحبّة والغيرة في الخدمة، وأوصى الجميع أن يكونوا نورًا من نور الفصح في كل ما يصنعونه على صعيد الحياة الشّخصيّة أو الكنسيّة أو العائليّة أو العامّة".

أمّا في كلمته، فأشاد الأب كرم بـ"العطاء الّذي يُقدَّم من دون منّة، وبالدّعم الّذي تحصل عليه رعية الشويفات"، مؤكّدًا أنّها "ستبقى جامعة لأهالي مدينة الشويفات كافّة على مدى الأيّام والسّنوات المقبلة، بمعزل عن مناسبة الانتخابات البلديّة والاختياريّة".

ولفت إلى أنّ "العالم يودّع البابا فرنسيس، بابا الفقراء ومحاربة الفساد رحمه الله، على أمل قيام دولة تقف إلى جانب الفقير وتتمكّن من القضاء على الفساد".

وذكر كرم أنّ "المشروع الّذي سيتم إنجازه والمتعلّق باستحداث باحة جديدة للاحتفالات والأفراح، هو حاجة لاستيعاب المناسبات بشكل أكبر لجميع أبناء المدينة من دون استثناء"، معلنًا عن تبرّع مقدَّم من ذيب الجردي لشراء جرس كهربائي لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، شاكرًا له هذا التّبرع.