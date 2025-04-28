بري بحث مع رسامني ووفديَن من مجلس الشيوخ الفرنسي ومعهد "MEI" بالأوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التينة، وفدًا من مجلس الشّيوخ الفرنسي، ضمّ رئيس لجنة الإتصال والتّضامن مع الأقليّات في الشّرق الأوسط إتيان بلان، نائب رئيس مجلس الشّيوخ لوي هيرفي، ونائبة رئيس لجنة التّضامن مع الأقليّات في مجلس الشّيوخ جيزيل جوردا، بحضور مستشار رئيس المجلس محمود بري. وقد تناول اللّقاء الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثّنائيّة بين لبنان وفرنسا.

كما التقى برّي وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، حيث جرى عرض الأوضاع العامّة وآخر المستجدّات السّياسيّة، وشؤون متّصلة بوزارة الأشغال.

واستقبل أيضًا وفدًا من الباحثين في "معهد الشّرق الأوسط للدّراسات" في واشنطن (MEI) برئاسة الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، بحضور المستشار الإعلامي لبرّي علي حمدان. وتناول اللّقاء تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتّداعيات النّاجمة عن مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النّار.