لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب فادي كرم، إلى أنّ "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب إبراهيم الموسوي اعتبر أنّ "المطلوب من وزير الخارجيّة يوسف رجي استدعاء سفراء الدّول الكبرى ورفع شكوى لمجلس الأمن والقيام بواجباته". ولكن، يا حضرة الزّميل، في حال قام رجّي بما تطالب به، وهذا أمر ليس بصعب، فإنّ الجواب الّذي سيسمعه الوزير من السّفراء هو أنّ لبنان لم يُطبِّق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النّار الّذي تمّ توقيعه بين لبنان وإسرائيل، ولم يلتزم بنصّ الإتفاق الموقَّع في تشرين الثّاني الماضي".
وأوضح في بيان، أنّ "مقدّمة نصّ الإتفاق واضحة لجهة "نزع سلاح جميع المجموعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، أي الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخلي والمديريّة العامّة للأمن العام والمديريّة العامّة لأمن الدولة والجمارك اللّبنانيّة والشّرطة البلديّة، هي القوة الوحيدة المخوّلة بحمل الأسلحة في لبنان"، فهل اطّلع الزّميل على هذا النّص أم يتجاهله عمدًا؟".
وأشار كرم إلى أنّه "أتى في تصريح الموسوي أنّ "سلاح المقاومة هو من نقاط القوّة الّتي يملكها لبنان". وما يستدعي التّعديل في هذا التّصريح يكمن في استبدال كلمة "القوّة" بكلمة "الضّعف"، لأنّ هذا السّلاح غير الشّرعي لم ينفع لبنان بشيء، لا بل جلب للبنان الويلات والدّمار والكوارث، وما زال مستمرًّا، ويا للأسف، بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر كرم ردًا على الموسوي: سلاح "حزب الله" لم ينفع لبنان بشيء وهل اطلع على اتفاق وقف النار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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