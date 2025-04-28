لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان.. لمن كان الكرسي الثالث؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن الكرسي الثالث في اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي كان مخصصا لمترجم فوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الكرسي الثالث أجهد أدمغة الناس حول من هو الشخص الذي خصص له الكرسي الثالث"، مؤكدة أنه كان مخصصا لمترجم فوري لكن الاجتماع تحول في النهاية إلى "لقاء بين شخصين".

وزعمت مصادر الصحيفة أيضا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهل المحادثة بين ترامب وزيلينسكي، كما أنه "شجع" الأخير على الحديث مع رئيس البيت الأبيض.

يذكر أنه في الفيديو الذي نشره البيت الأبيض يمكن ملاحظة وجود ثلاثة مقاعد، أثناء وجود ماكرون وزيلينسكي مع ترامب، وفي نهاية الفيديو لم يتبق سوى مقعدين فقط لترامب وزيلينسكي.

يشار إلى أن ترامب التقى مع زيلينسكي لمدة 15 دقيقة قبل جنازة البابا فرانسيس. وكما ذكرت قناة "سكاي نيوز" فقد اتفقا على مواصلة حديثهما بعد مراسم الجنازة، إلا أن اللقاء لم يتم، فقد غادر ترامب الفاتيكان مباشرة بسبب ازدحام جدول أعماله حسبما ذكرت المصادر الإعلامية.