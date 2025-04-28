بي بي سي تنقلب على نفسها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أشخاص ذوو نفوذ" يجعلون حياة زملائهم "لا تُطاق". وجاءت تصريحات سمير شاه، بالتزامن مع صدور نتائج مراجعة لثقافة بيئة العمل في الهيئة، في أعقاب فضيحة المذيع هيو إدواردز الجنسية مع أطفال.

وصدر التقرير المستقل، الذي أثارته فضيحة هيو إدواردز، عن شركة "شركاء التغيير - Change Associates"، وهي نفس شركة الاستشارات الإدارية التي أجرت مراجعة مماثلة عام ٢٠١٣، في أعقاب فضيحة جيمي سافيل.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، سمير شاه، للموظفين قبل صدور التقرير صباح الاثنين: "هناك أقلية من الناس سلوكهم غير مقبول. ولا تزال هناك أماكن يمكن فيها لأشخاص ذوي نفوذ - على الشاشة وخارجها - إساءة استخدام هذه السلطة لجعل حياة زملائهم لا تُطاق".

قضايا متجذرة

وأضاف: قال إن التقرير قدّم توصياتٍ "بإعطاء الأولوية للعمل على التغيير الإجرائي"، بالإضافة إلى معالجة "القضايا المتجذّرة"، بما في ذلك عدم شعور الموظفين بالثقة الكافية للتعبير عن آرائهم.

وأضاف السيد شاه: "في النهاية، الأمر بسيطٌ للغاية: إذا كنتَ شخصًا مستعدًا لإساءة استخدام السلطة أو التعرّض للضرب أو سوء التصرف، فلا مكان لك في هيئة الإذاعة البريطانية".

وتابع التقرير: "على الرغم من قلة عددهم، إلا أن سلوكهم يُحدث آثارًا سلبيةً كبيرةً تؤثر سلبًا على ثقافة هيئة الإذاعة البريطانية وسمعتها الخارجية".

وحذر التقرير من أن الهيئة "في أسوأ حالاتها" تُكافئ هؤلاء الأفراد "بمعاقبة أفعالهم بعواقب ضئيلة أو معدومة".

كما أقرّ التقرير بأن بعض مَن يُظهرون "سلوكًا غير مقبول" يُنظر إليهم على أنهم "لا غنى عنهم" للهيئة، وأن الهيئة، بنقلها "قضايا قد تكون مُزعجة" إلى التظلم الرسمي دون بذل العناية الواجبة اللازمة، "تتساهل" مع المشكلة.

كما أشارت إلى أنها تُعاقب من أثاروا قضيةً رسميًا "بجهلٍ تامٍّ بشأن التقدم والنتائج"، عقابًا غير عادل.

وقد تقبّل مجلس إدارة بي بي سي التقرير ونتائجه بالكامل، وكذلك إدارة بي بي سي.

ووصف المدير العام، تيم ديفي، التقرير بأنه "لحظةٌ مهمةٌ لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وللقطاع الإعلامي ككل".

توصيات

وقال إن المؤسسة ستُنفّذ التوصيات "بوتيرةٍ سريعة"، ضامنةً أن "تُطبّق قيم بي بي سي وتُدافع عنها المؤسسة بأكملها يوميًا".

وتشمل الإجراءات المتخذة ما يلي:

• مدونة سلوك مُعززة، مع توجيهات مُحددة لمُقدمي البرامج على الهواء.

• سياسة تأديبية أكثر صرامة، تتضمن أمثلة مُحدثة لسوء السلوك وعواقب واضحة.

• يجب على جميع شركاء الإنتاج التلفزيوني الالتزام بمعايير هيئة المعايير المستقلة للصناعات الإبداعية (CIISA).

• حملة جديدة بعنوان "اكشفوا الحقيقة" لتعزيز السلوك الإيجابي، وتمكين الحلول غير الرسمية، والتصدي للسلوكيات السيئة.

• تعهدات واضحة لأي شخص يُبدي مخاوفه، تُحدد ما يُمكن توقعه من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

حل المخاوف

تشمل الإجراءات الأخرى تخطيطًا لخلافة كبار مُقدمي البرامج على الهواء، وخط مساعدة جديد "لحل المخاوف"، والمزيد من التدريب للمديرين، وتوقعات سلوكية أوضح للمُستقلين.

تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لضغوط لاتخاذ إجراء بعد سلسلة من الشكاوى ضد بعض من أفضل مُواهبها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

في حين أن المراجعة، التي شملت حوالي 2500 موظف وصحفي مستقل من 19 دولة مختلفة، لم تجد أي دليل على وجود ثقافة سلبية داخل المؤسسة، قال بعض الموظفين إن هناك "أقلية من الموظفين في هيئة الإذاعة البريطانية - سواءً على الهواء أو خارجه - تصرفوا بشكل غير مقبول دون معالجة".

وفي الختام، أضافت المراجعة أن هؤلاء الأشخاص "منتشرون في مختلف أقسام المؤسسة،" وأنهم "غالبًا ما يشغلون مناصب يمكن إساءة استخدام سلطتهم فيها".