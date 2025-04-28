شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم لازمها قانون.. محامون ينظمون وقفات احتجاجية اعتراضا على الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من المحامين بالمحاكم المختلفة، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الإثنين، بمقر المحاكم الابتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية ، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.

ونظم محامو وقفه احتجاجية امام محكمه حلوان الابتدائية وشمال الجيزة و مثلهم محامو جنوب الزقازيق وبنها و الشرقية وقفات احتجاجية اعتراضا على الرسوم القضائية.

‎وردد المحتجون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها:" يا رئيس الجمهورية بص وشوف القضية"، "قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية"، "الرسوم القضائية ظلم وضد المشروعية"، "المحامين قالوها قوية اللي بيحصل خيبة قوية”، "المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية".



وتنظم نقابات المحامين الفرعية اليوم وقفة احتجاجية، ، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.



ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.



يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.



وقفات احتجاجية للمحامين (2)



وقفات احتجاجية للمحامين (1)



وقفات احتجاجية للمحامين



المحامون يعترضون على الرسوم القضائية



جانب من الوقفه



وقفات المحامين