بركان في إندونيسيا يقذف سحباً من الرماد

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل بركان ليووتوبي لاكي-لاكي في جزيرة فلوريس الإندونيسية قذف سحب من الرماد بعد ثورانه أمس الأول السبت وأمس الأحد. ووفقا لمركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، وصل عمود الرماد الناتج عن ثوران البركان إلى ارتفاع 4 آلاف متر. وأفاد شهود عيان بأن الثوران الأخير كان مصحوبا بانفجار مدو. ودعت السلطات السكان والزوار إلى الابتعاد لمسافة 6 كيلومترات على الأقل عن مركز بركان ليووتوبي لاكي-لاكي. ويقع البركان على ارتفاع حوالي 1600 متر، وكان آخر ثوران كبير له في مارس، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران عبر المنطقة، بما في ذلك في بالي