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لليوم الثالث.. استمرار الحريق جراء الانفجار الضخم في ميناء إيران

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أ ف ب- طهران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يستمر عناصر الإطفاء الإثنين لليوم الثالث على التوالي، في محاولة إخماد الحريق الضخم الذي اجتاح أكبر ميناء في إيران في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع السبت في المكان وأسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل.
ولا يزال دخان أسود كثيف يتصاعد فوق حاويات مكدّسة في ميناء الشهيد رجائي، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة صباح الإثنين.
وأفاد التلفزيون بأنّه بعد السيطرة على الحريق "سندخل في مرحلة تنظيف الموقع وتقييم الأضرار".

انفجار ميناء إيران

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت قرابة الظهر (8,30 بتوقيت غرينتش) على رصيف ميناء الشهيد رجائي، حيث يمر 85% من البضائع الإيرانية.
ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يعبر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها نحو 650 ألف شخص، كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.
وأسفر الانفجار عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات.
محاولة إخماد حريق ميناء بندر عباس في إيران- أ ف ب
محاولة إخماد حريق ميناء بندر عباس في إيران- أ ف ب

الرئيس الإيراني

ولم يتم تحديد سبب الانفجار على الفور، غير أنّ هيئة الجمارك أفادت بأنّ من المرجّح أنه نجم عن حريق اندلع في منشأة تخزين للمواد الخطرة والمواد الكيميائية.
وتوجّه الرئيس الإيراني محمد بزشكيان إلى مستشفيات مدينة بندر عباس المجاورة لزيارة الجرحى، ودعت وزارة الصحة سكان المنطقة إلى البقاء في منازلهم "حتى إشعار آخر"، كما أُطلق نداء للتبرّع بالدم للمصابين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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