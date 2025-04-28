شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات ترامب.. روسيا تشن هجومًا واسعًا على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

هجوم بطائرة مسيرة

الدمام - شريف احمد - شنت روسيا هجوما واسعا بالطائرات المسيرة وغارات جوية في أنحاء أوكرانيا فجر يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وفقا لما ذكره مسؤولون.وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه في رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.وذكر الممثل الإقليمي للادعاء أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في غارات جوية على مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.كما قتل شخص آخر وأصيبت فتاة "14 عاما" في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك، والتي تعرضت للقصف لليلة الثالثة على التوالي، بحسب ما أعلنه الحاكم سيرهي ليساك.وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان روسيا أنها استعادت السيطرة على الأجزاء المتبقية من منطقة كورسك التي كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها خلال توغل مفاجئ في أغسطس 2024، فيما أكدت السلطات الأوكرانية أن القتال في كورسك لا يزال مستمرا.وقال ترامب يوم السبت إنه يشك في أن بوتين يريد إنهاء الحرب التي استمرت أكثر من 3 سنوات، معربا عن شكوك جديدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريبا.