وصل رئيس الحكومة ​نواف سلام​ إلى مبنى وزارة الدّاخليّة والبلديّات، للمشاركة في إطلاق الوزارة غرفة العمليّات المركزيّة الخاصّة بالانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي تبدأ عملها يوم غد.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام وصل إلى وزارة الداخلية للمشاركة بإطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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