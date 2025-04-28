النشرة: بدء تقديم طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب ببدء تقديم طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي النبطية، حيث تتم العملية بإشراف محافظ النبطية هويدا الترك. وقد خُصص مكتب للترشيحات البلدية وآخر للترشيحات الاختيارية. ويُشار إلى أن موعد الانتخابات في الجنوب تم تحديده يوم السبت 24 أيار المقبل.

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