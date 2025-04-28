شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن تعلن موافقتها على تعديل قانون الثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل على إعلاء الصالح العام، وهو ما تجلى واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وكشف القصبي علي أن كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق إلا أنه بادر بسحب الطلب المقدم من وزارة العدل لإعداد مشروع القانون بعد أن علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لا بد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.

وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إن مشروع القانون يأتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص على أن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.

وأضاف القصبي، أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليص البطالة.

وأعلن القصبي موافقة على مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كما دعا باقي النواب للموافقة عليه.