مدير جهاز مستقبل مصر: بالجهد والعرق حققنا ما تصبو إليه مصر من إنجازات

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ألقى الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر كلمة في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين المرافقين له في مقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا الجهود الحثيثة التي يبذلها الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء الحضور الذين لا يدخرون أي جهد لخدمة مصر والمصريين.

وقال الدكتور بهاء الدين الغنام: في مستهل حديثي وترحيبي بكم لا بد أن نرسل جميعا تحية تقدير وإجلال واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان لرؤيته الواعية وفكره الثاقب الأثر في تحقيق التنمية الشاملة، والنهضة الزراعية والتصنيع الزراعي، كما حقق النهضة في كل ميادين وربوع مصر، مضيفا: وكان لرؤية فخامة الرئيس ودعمه الأثر العظيم فيما وصلنا إليه اليوم.

ولفت المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إلى أن هذه الأماكن كانت صحراء جرداء لا أثر فيها لأي زرع أو إعمار، وها نحن بالجهد والعرق قد حققنا ومازلنا نحقق بدعم سيادته، ووقوف الحكومة المصرية ــ رئيسا ووزراء ـ وأجهزة القوات المسلحة، وأخص بالذكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانبنا صفا واحدا لتحقيق ما تصبو إليه مصر من إنجازات تتحدث عن نفسها.

وفي ختام كلمته، قدم الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته الرشيدة على حضورهم اليوم، وتشريفهم ودعمهم الدائم، داعيا الله أن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها وحكومتها من كل مكروه وسوء، وأن يعزها برجالها.