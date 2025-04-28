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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً

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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الصين إلى المدار بنجاح، أمس "الأحد"، قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

 

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانليان II-05" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي" حيث دخل مداره المخطط له.

 

ويعد "تيانليان II-05" قمراً اصطناعياً صينياً من الجيل الثاني من الأقمار الاصطناعية، لنقل البيانات في مدار جغرافي متزامن مع الأرض.

 

وسيوفر القمر الجديد خدمات نقل البيانات والقياس عن بعد، والتتبع والتحكم للمركبات الفضائية المأهولة مثل سفن الفضاء ومحطات الفضاء، وللأقمار الاصطناعية لرصد الموارد التي تدور في المدار الأرضي المتوسط والمنخفض، كما سيوفر الدعم بخدمات القياس عن بعد والتتبع والتحكم اللازمة لعمليات إطلاق المركبات الفضائية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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