شكرا لقرائتكم خبر عن دون وقوع أضرار.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا من منطقة نيكولسكي بالولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال. زلزال الإكوادور وكان زلزال بقوة 6.3 درجات قد أصاب مدينة إسميرالداس الساحلية في الإكوادور، الجمعة، مخلفًا 29 جريحًا وأضرارًا بأكثر من 135 منزلًا، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في 90% من المدينة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع قبالة الساحل على عمق 35 كيلومترًا، وشُعر به في العاصمة كيتو.