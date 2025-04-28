سلام: الانتخابات البلدية خطوة أولى لتفعيل اللامركزية الإدارية وتأكدت من جهوزية الداخلية للإشراف عليها

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مشاركته في إطلاق غرفة العمليّات المركزيّة الخاصّة بالانتخابات البلديّة والاختياريّة، في مبنى وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى "أنّنا وعدنا بأنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في موعدها، وهذا استحقاق دستوري ديمقراطي، ووفينا بوعدنا"، لافتًا إلى "أنّني تأكّدت بعد الجولة من جهوزيّة وزارة الدّاخليّة للإشراف على العمليّة الانتخابيّة".

وشدّد على أنّه "لعلّ الانتخابات البلديّة خطوة أولى نحو تفعيل اللّامركزيّة الإداريّة الّتي طال انتظارها"، مركّزًا على أنّ "الانتخابات البلديّة تساهم في تجديد الدّمّ في شرايين الوطن، وبعد إنجازها ستنكبّ الحكومة على دراسة مشاريع مختلفة".

ودعا سلام، الشّباب إلى "التّرشّح والاقتراع في الانتخابات البلديّة، فالإصلاح ليس فقط من خلال القوانين والمشاريع، بل نريد دمًا جديدًا وتجدّدًا في الحياة السّياسيّة عن طريق الشّباب، وإنماء البلد يبدأ بإنماء البلديّات".