عراقجي: اللافت للنظر هو مدى وقاحة نتانياهو في إملاء ما يمكن وما لا يمكن لترامب فعله في دبلوماسيته مع إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وهم إسرائيل بأنها قادرة على إملاء ما قد تفعله إيران أو لا تفعله لا يستحق أي رد، معتبرا ان "اللافت للنظر هو مدى وقاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولته إملاء ما يمكن وما لا يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترمب فعله في دبلوماسيته مع إيران".

وشدد عراقجي على أن إيران قوية وواثقة بما يكفي في قدراتها لإحباط أي محاولة من جهات خارجية خبيثة لتخريب سياستها الخارجية.