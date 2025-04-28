تداولت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور حديثة لقبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية بعد نبشه من قبل مجهولين ونقلت الرفاة إلى مكان مجهول.
يذكر انه تم إحراق القبر من قبل المجموعات المسلحة التي وصلت إلى قرية القرداحة بريف محافظة اللاذقية الساحلية بعد سقوط النظام السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاطع فيديو متداولة تظهر قيام مجهولين بنبش قبر حافظ الأسد في القرداحة ونقل الرفات إلى مكان مجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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