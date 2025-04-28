شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية طارق الخولى يشارك بالمنتدى الحزبى لمنظمة شنغهاى للتعاون بالصين والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب طارق الخولي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في المنتدى الحزبي لمنظمة شنغهاي للتعاون بمنطقة "شينجيانج" بشمال غربي الصين، وذلك تلبيةً لدعوة من الجانب الصيني، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي أحزاب الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال كلمته بالمنتدى أعرب النائب طارق الخولي عن أهمية انعقاد المنتدي؛ حيث إنه يأتي في وقتٍ يتطلب فيه تضافر جميع الجهود للخروج بأحسن نتائج لتعزيز سُبل التنمية الاقتصادية في جميع الدول؛ بما يُعزز أيضًا من مبدأ السلم والأمن العالميين.

كما أكد على ضرورة التمسك بتقاسم فرص التنمية وتعزيز العولمة الاقتصادية؛ وحتي يتم تنفيذ هذا الكلام علي أرض الواقع، فإنه لا غِنى عن تضافر كل الجهود على مستوي الحكومات والأحزاب في خلق أفكار جديدة تُساهم في بناء مُجتمع مُستدام اقتصاديًا؛ حتى نَصل في النهاية إلى دفع عجلة التنمية في أوطاننا وخلق مُستقبل أكثر ازدهارًا.

وأشار الخولي إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصرية مُنفتحة على العمل مع مُختلف الأحزاب والكيانات السياسية في مختلف دول العالم؛ بما يدعم المصالح المُشتركة.

يُذكر أن مصر وقعت على مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، كشريك حوار في سبتمبر عام 2022، وتهدف المنظمة بالأساس إلى تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بينها وبين الدول الأعضاء في مُختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.