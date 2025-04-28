شكرا لقرائتكم خبر عن حادث الدهس في كندا.. توجيه الاتهام بالقتل ضد المشتبه به والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بمشاركة 135 كاردينالًا.. تفاصيل مهمة عن انتخاب البابا المقبل 42 يومًا بلا إصابات.. أوغندا تعلن السيطرة على تفشي وباء إيبولا

حادث الدهس في فانكوفر

الدمام - شريف احمد - جرى توجيه الاتهام بالقتل يوم الأحد ضد مشتبه به في حادث دهس بسيارة وقع أمس الأول السبت، وأسفر عن مقتل 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 5 و 65 عامًا في مهرجان للتراث الفلبيني في مدينة فانكوفر، وهي مأساة هزت كندا عشية الانتخابات الاتحادية.ووجهت دائرة الادعاء في كولومبيا البريطانية إلى كاي-جي آدم لو "30 عاما" 8 اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية، وقالت إن المزيد من التهم ممكنة.واستبعد المحققون الإرهاب وقالوا إن لو لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية.وقال المدعون إن لو، وهو من سكان فانكوفر، مثل أمام المحكمة ولا يزال رهن الاحتجاز، ولم يسجل محام للو في وثائق المحكمة عبر الإنترنت.وأصيب عشرات الأشخاص، بعضهم بجروح خطيرة، عندما دخل رجل يقود سيارة سوداء رياضية متعددة الاستخدامات الشارع بعد الساعة الثامنة مساء بقليل يوم السبت (0300 الأحد بتوقيت جرينتش) ودهس أشخاصا كانوا يحضرون مهرجان لابو لابو داي.ولم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا حتى مساء الأحد، وقال رئيس الشرطة المؤقت ستيف راي في مؤتمر صحفي: "إنه أحلك يوم في تاريخ فانكوفر".وأضاف: "الشخص الذي نحتجزه لديه تاريخ كبير من التعاملات مع الشرطة ومتخصصي الرعاية الصحية فيما يتعلق بالصحة العقلية".