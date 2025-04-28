الدفاع الروسية: إسقاط 115 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 115 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم موسع بالطائرات المسيرة من قبل الجيش الاوكراني.

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