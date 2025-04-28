قبلان: بئس دولة تعتمد على واشنطن لتحمي نفسها ولا ضامن سيادي للبنان إلا الجيش والمقاومة

عزّى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحادثة ميناء الشهيد رجائي"، مؤكدا "تضامننا المطلق مع طهران التي شكلت السند الوثيق للبنان بكل محنه التاريخية، ومنها دعم مقاومته التي استردت البلد ومؤسساته من الإحتلال الإسرائيلي".

واكد ان "العدو المشترك لهذه المنطقة أميركا وإسرائيل، وأن التاريخ بيد الشعوب والقضية قضية وقت ليس أكثر، وأن الحل بالممانعة وتكريس القوة وتنويعها، وهو ما يفترض بالجهات اللبنانية تأكيد القوة السيادية والتخلي عن لعبة الصفقات التي تهدد كل البلد بما فيه، ومع الغارة الإسرائيلية على الضاحية تنكشف الدولة ومؤسساتها عن ضعفٍ هائل وشلل فظيع، والصريخ لا ينفع، والمحافل الدولية للمهزومين"، لافتا الى ان "المنطق القومي يقول، بئس دولة تعتمد على واشنطن لتحمي نفسها، ولا ضامن سيادي للبنان إلا الجيش والمقاومة، وأي خطأ بهذه المعادلة يعني نهاية لبنان، ولبنان أمانة التضحيات التاريخية، وسندافع عن قوته وسيادته بكل ما أوتينا من قوة، ولعبة الظروف ليست أكثر من جولة، والتاريخ لمن يقوم بحماية لبنان".