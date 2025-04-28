شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة من يستخدام حيوان خطر فى الاعتداء على الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القانون في نصوصه على معاقبة كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، وخاصة إذا كان بالعنية وبالإصرار، ونصت المادة "17" في الباب الرابع من نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ المعنى بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على الأتى: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التحدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ من التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ، فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ من التعدى أن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرة عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تريد على عشرين سنة.