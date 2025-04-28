مقتل شخص واصابة ستة اخرين في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأميركية

افادت جامعة ولاية إليزابيث سيتي في شرقي ولاية نورث كارولينا الأميركية، بأن "إطلاق نار وقع في كلية صغيرة في الجامعة اسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وأدى إلى إغلاق حرم الكلية".
ووقع إطلاق النار في وسط حرم الجامعة عقب مهرجان يارد، وهو الحدث الختامي لاحتفال "فايكنغ فيست" الذي استمر أسبوعا في الجامعة ذات الأغلبية من ذوي البشرة السمراء تاريخيا.
وتم رفع الإغلاق لاحقا، وزادت الجامعة الدوريات في جميع أنحاء الحرم الجامعي كإجراء احترازي. وظل الوصول إلى وسط الحرم الجامعي مقيدا.
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