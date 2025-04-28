الخارجية الأميركية: قلقون إزاء التدخل المباشر لكوريا الشمالية في الحرب الروسية على أوكرانيا

نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها القلق إزاء التدخل المباشر لكوريا الشمالية في الحرب الروسية على أوكرانيا، مشددة على أن الانتشار العسكري الكوري الشمالي في روسيا يجب أن ينتهي.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن أي دعم تقدمه موسكو لبيونغ يانغ في المقابل يجب أن يتوقف أيضاً، معتبرة أن دولاً مثل كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية في استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.