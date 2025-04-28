لائحة "القرار الحر" تعلن ترشحها لانتخابات بلدية قرنة الحمرا ببرنامج طموح

أعلنت لائحة "الـ القرار الحر" عن ترشحها لانتخابات المجلس البلدي في قرنة الحمرا-المتن الشمالي، مؤكدة التزامها بالشفافية والعدالة وتطبيق القوانين. وتضم اللائحة نخبة من الشخصيات البارزة، ليلى جورج طعمة، ليلى يوسف طعمة، تيريز إلياس سعد، جورج ميشال معوض، المهندس كميل يوسف طعمة، كريستيان جورج جريج، غسان جورج لاوون.

وفي بيانها، أكدت اللائحة أن برنامجها يعتمد على مبدأ الشراكة بين المواطن والبلدية، بعيداً عن ​سياسة​ التكليف أو التلقي الأحادي. وأشارت إلى خططها لإنشاء لجان متخصصة تعنى بتطوير القرية، منها لجان للتخطيط والإنماء، حماية الغابات، الشؤون الثقافية والرياضية، الصحة العامة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشددت اللائحة على أهمية تمثيل جميع أبناء قرنة الحمرا دون تمييز، مؤكدة أن المواطن هو شريك أساسي في اتخاذ القرار البلدي. وختمت بيانها بوعد صادق: "نعدكم بصدق النية وبجرأة القرار، وشعارنا خدمة البشر قبل الحجر، لأن قرنة الحمرا هي أم الجميع".