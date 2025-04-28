المسيرة: غارات أميركية استهدفت السجن الاحتياطي في صعدة وسقوط عشرات الضحايا

افادت قناة المسيرة، عن غارات أميركية استهدفت السجن الاحتياطي في صعدة، مشيرة إلى سقوط عشرات الضحايا من نزلاء إحدى مراكز التوقيف الخاص بالمهاجرين الأفارقة جراء استهداف إصلاحية السجن الاحتياطي في المدينة.

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