الدوي الذي سمع في الضاحية ناجم عن تفجير الجيش لذخائر من مخلفات الغارة على الضاحية أمس

سمع دوي انفجار في مختلف مناطق الضاحية الجنوبية وهو ناجم عن تفجير الجيش اللبناني لذخائر من مخلفات الغارة على الضاحية أمس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش انه "بتاريخ 28 / 4 /2025، ما بين الساعة 5.00 والساعة 6.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الحدت – بعبدا".