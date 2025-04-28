سمع دوي انفجار في مختلف مناطق الضاحية الجنوبية وهو ناجم عن تفجير الجيش اللبناني لذخائر من مخلفات الغارة على الضاحية أمس.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش انه "بتاريخ 28 / 4 /2025، ما بين الساعة 5.00 والساعة 6.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الحدت – بعبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر الدوي الذي سمع في الضاحية ناجم عن تفجير الجيش لذخائر من مخلفات الغارة على الضاحية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.