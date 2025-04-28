سلطات ولاية فلوريدا الأميركية: إصابات عدة إثر اصطدام قارب مع عبارة تقل 40 شخصا في مدينة كليرووتر

اعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية، عن "إصابات عدة إثر اصطدام قارب مع عبارة تقل 40 شخصا في مدينة كليرووتر".

بدورها افادت شرطة ولاية فلوريدا، بأننا "بدأنا التحقيق في حادث اصطدام قارب مع عبارة بمدينة كليرووتر باعتباره حادث إصابات جماعية"، مشيرة الى أن "القارب المتسبب في الحادث لاذ بالفرار وجميع المصابين كانوا على متن العبارة".