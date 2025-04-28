اعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية، عن "إصابات عدة إثر اصطدام قارب مع عبارة تقل 40 شخصا في مدينة كليرووتر".
بدورها افادت شرطة ولاية فلوريدا، بأننا "بدأنا التحقيق في حادث اصطدام قارب مع عبارة بمدينة كليرووتر باعتباره حادث إصابات جماعية"، مشيرة الى أن "القارب المتسبب في الحادث لاذ بالفرار وجميع المصابين كانوا على متن العبارة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ولاية فلوريدا الأميركية: إصابات عدة إثر اصطدام قارب مع عبارة تقل 40 شخصا في مدينة كليرووتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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