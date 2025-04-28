وكالة أنباء كورية شمالية: قواتنا قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وفق ما نقلته رويترز، أن القوات الكورية الشمالية قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا.

وأفادت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتخذ قرارًا بنشر قوات في روسيا وأبلغ موسكو بذلك.