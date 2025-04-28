أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وفق ما نقلته رويترز، أن القوات الكورية الشمالية قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا.
وأفادت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتخذ قرارًا بنشر قوات في روسيا وأبلغ موسكو بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء كورية شمالية: قواتنا قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي احتلتها أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.