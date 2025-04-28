ترامب: الأمور تسير بشكل جيد مع إيران وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبًا دون الحاجة إلى استخدام القنابل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران، مشيرًا إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن ترمب قوله إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من روسيا، مضيفًا أن اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي سار بشكل جيد، وأنه سيتضح ما سيحدث في الأيام المقبلة.

وأوضح ترامب، بحسب رويترز، أنه يريد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف إطلاق النار ويتوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن أطر الصفقة بشأن أوكرانيا موجودة.

وردًا على سؤال عما إذا كان زيلنسكي مستعدًا للتخلي عن شبه جزيرة القرم، قال ترامب: "نعم أعتقد ذلك"، لافتًا إلى أن زيلنسكي يبدو أكثر هدوءًا الآن ويريد إبرام صفقة.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن ترامب بأن هناك تقدمًا جيدًا مع إيران، مؤكدًا أنه سيتم التوصل إلى صفقة دون الحاجة إلى استخدام القنابل.