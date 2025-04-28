نيويورك تايمز عن مسؤولين في الكونغرس: الحملة على الحوثيين كلفت أكثر من مليار دولار حتى الآن

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الكونغرس الأميركي أن الحملة العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد الحوثيين في اليمن كلفت حتى الآن أكثر من مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية أن قواتها تواصل تنفيذ حملة مكثفة ومستمرة ضد تنظيم الحوثي، بهدف استعادة حرية الملاحة والردع الأميركي. وأوضحت القيادة أن العملية، التي تحمل اسم "الفارس الخشن" (Operation Rough Rider)، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 800 ضربة استهدفت منشآت القيادة والسيطرة والدفاع الجوي ومرافق تصنيع الأسلحة ومخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المسيّرة، وأسفرت عن مقتل المئات من مقاتلي الحوثي وعدد من قادتهم.

كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن الضربات أدت إلى تراجع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 69% وهجمات الطائرات المسيّرة الانتحارية بنسبة 55%، مع الإشارة إلى استمرار إيران في تقديم الدعم للحوثيين.