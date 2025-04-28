شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 135 كاردينالًا.. تفاصيل مهمة عن انتخاب البابا المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الكرادلة من قارة أوروبا

إيطاليا البلد الأكثر تمثيلًا

متوسط عمر الكرادلة المشاركين

الدمام - شريف احمد - يجتمع 135 كاردينالًا يبلغ متوسط أعمارهم 70 عامًا، ومعظمهم معيّن من قبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الراحل، في مجمع انتخابي مغلق لاختيار خليفة له، مع تمثيل أوروبي قوي ولكنه آخذ في التراجع.لا يدعى إلى المجمع المغلق سوى الكرادلة الذين لم يتجاوزوا الثمانين من العمر، وبالتالي لن يشارك 117 كاردينالًا في انتخاب البابا المقبل، في عملية يتوقع أن تبدأ مطلع مايو.ومن بين الكرادلة الناخبين، سيكون القادمون من قارة أوروبا الأكثر عددًا في كنيسة سيستينا، مع 53 ممثلًا، أو 39% من الناخبين. وعلى سبيل المقارنة، كان عدد الكرادلة الأوروبيين خلال الاجتماع الذي أدى إلى انتخاب البابا فرنسيس في عام 2013، 60 من أصل 115 (52%).وبعد الأوروبيين، يأتي الكرادلة الآسيويون (23) ثم الأمريكيون الجنوبيون، ومن أمريكا الوسطى (21)، والأفارقة (18) والأمريكيون الشماليون (16)، يليهم الأوقيانوسيون (4)، بحسب أرقام الكرسي الرسولي.وستكون إيطاليا مجددًا البلد الأكثر تمثيلًا بحيث يصل عدد كرادلتها في المجمع إلى 17، لكنه يبقى أقل مما كان عليه في العام 2013 (28).وتتمثل الولايات المتحدة بعشرة كرادلة والبرازيل بسبعة، فيما لكل من فرنسا وأسبانيا 5 كرادلة.وسيكون للأرجنتين، مسقط رأس البابا الراحل، 4 ممثلين، مثل كندا والهند وبولندا والبرتغال.وستكون ساحل العاج الدولة الإفريقية الوحيدة التي لديها أكثر من كاردينال واحد في المجمع الانتخابي (اثنان).وتضاف إلى قائمة الدول الممثلة في المجمع المغلق، القدس من حيث سيأتي بطريرك المدينة الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا الذي بلغ الستين من العمر الاثنين.متوسط العمر الدقيق للكرادلة المشاركين في المجمع المغلق هو 70 عاما و4 أشهر.أما أكبر الكرادلة المخولين الانتخاب سنًا فهو كارلوس أوسورو سييرا الذي عيّنه البابا فرنسيس عام 2014 رئيس أساقفة مدريد (إسبانيا)، وسيبلغ 80 عاما في 16 مايو.وأحدثهم هو رئيس أساقفة ملبورن (أستراليا) ميكولا بيتشوك الذي يبلغ 45 عامًا وشهرين و69 يومًا، وقد رُسم كاردينالًا في ديسمبر.ومن بين 135 كاردينالًا جرى استدعاؤهم إلى المجمع، 108 رسمهم البابا فرنسيس: 40 في أوروبا، و20 في آسيا، و19 في أمريكا الوسطى وأميركا الجنوبية، و15 في إفريقيا، و10 في أمريكا الشمالية، و4 في أوقيانوسيا.ورسم البابا بنديكتوس السادس عشر 22 كادرينالًا منهم، في حين رسم البابا يوحنا بولس الثاني 5.