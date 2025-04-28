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ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس الإيراني إلى 40 قتيلًا وأكثر من 1000 مصاب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس الإيراني إلى 40 قتيلًا وأكثر من 1000 مصاب

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري بمدينة بندر عباس في إيران إلى 40 قتيلًا، في حين تمت السيطرة على الحريق المندلع في المكان من دون إخماده.

وأوضح محافظ هرمزكان محمد آشوري في تصريح له، أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 1000 شخص.

ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك الإيرانية أن الانفجار الذي سمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في الميناء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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