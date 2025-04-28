شكرا لقرائتكم خبر عن 42 يومًا بلا إصابات.. أوغندا تعلن السيطرة على تفشي وباء إيبولا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوغندا السيطرة على تفشي فيروس إيبولا في البلاد، وذلك بعد 3 أشهر من تأكيد السلطات حالات إصابة بالعدوى الفيروسية السريعة الانتشار والمميتة في كثير من الأحيان التي اكتشفت في العاصمة كمبالا.

وأوضحت وزارة الصحة الأوغندية في بيان لها، أن هذا الإعلان جاء بعد مرور 42 يومًا من دون تسجيل أي إصابات جديدة منذ تعافي وخروج آخر حالة مؤكدة من المستشفى.

وتشهد أوغندا تفشي فيروس إيبولا بشكل متكرر لوجود العديد من الغابات الاستوائية التي تستوطنها الخفافيش المستضيفة للوباء، وتعد هذه الموجة التاسعة في البلاد منذ تسجيل أول حالة إصابة في عام 2000.